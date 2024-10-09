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В Нарве орудует автомобильный вор

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В течение одного вторника полиция зафиксировала в Нарве две схожие кражи денег и вещей из припаркованных автомобилей.

Одна кража была зафиксирована 8 октября на нарвской улице Мальми. Там было разбито стекло легкового автомобиля и из салона похищена крупная сумма наличных, техпаспорт машины, зарядное устройство и USB-кабель. Предварительно подсчитанная сумма ущерба составила 977 евро.

В те же сутки схожая кража зафикисрована полицией на нарвской улице Александра Пушкина. Из машины похищены колонка JBL и различные рабочие инструменты: электролобзик, отбойный молоток, ударная отвертка, аккумуляторы, а также ударный гайковерт с аккумуляторами. В этом случае ущерб насчитали на 2214 евро.

Обе кражи расследуются полицией раздельно.

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