Загорелась кухня в деревенском доме

Вызов из деревни Аллику волости Алутагузе поступил 8 октября поздним вечером, в 21.55. По телефону сообщили, что в деревне горит жилой дом. По словам сообщившего о пожаре человека, люди уже покинули здание, заодно отключив в нем электричество.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия деревянный дом был заполнен дымом. Очаг возгорания обнаружился на кухне. Загоревшиеся места находились также в пространствах между конструкциями строения.

Пожар ликвидировали за два часа, завершив тушение вскоре после полуночи. Тушением занимались профессиональные пожарные из Ийзаку и Муствеэ, а также ийзакуские спасатели-добровольцы.

Установлено, что возгорание началось, вероятно, из-за неисправности в электропроводке дома.