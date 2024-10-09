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Загорелась кухня в деревенском доме

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Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер.
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Вечером вторника пожарные выехали по тревожному вызову в деревню Аллику, что в нескольких километрах от северного побережья Чудского озера.

Вызов из деревни Аллику волости Алутагузе поступил 8 октября поздним вечером, в 21.55. По телефону сообщили, что в деревне горит жилой дом. По словам сообщившего о пожаре человека, люди уже покинули здание, заодно отключив в нем электричество.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия деревянный дом был заполнен дымом. Очаг возгорания обнаружился на кухне. Загоревшиеся места находились также в пространствах между конструкциями строения.

Пожар ликвидировали за два часа, завершив тушение вскоре после полуночи. Тушением занимались профессиональные пожарные из Ийзаку и Муствеэ, а также ийзакуские спасатели-добровольцы.

Установлено, что возгорание началось, вероятно, из-за неисправности в электропроводке дома.

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