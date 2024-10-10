В Эстонии разработали новую карьерную модель для учителей

В результате продолжавшихся почти девять месяцев обсуждений и встреч между представителями сферы образования и Министерства образования и науки была составлена итоговая версия долгосрочного соглашения, предусматривающего переход на четырехступенчатую модель формирования заработной платы учителей. Минимальный коэффициент заработной платы для начинающего квалифицированного учителя составит 1,0, что сейчас соответствовало бы 1820 евро. Минимальный коэффициент для старшего преподавателя составит 1,1, а для педагога-мастера - 1,3.

Дополнительные средства, необходимые при внедрении модели в 2026 году, оцениваются в 10 млн евро. Дополнительные совокупные расходы в 2027 году составят 17 млн евро, в 2028 году - 25 млн евро.

- В течение 12 лет у нас не было карьерной модели, первый шаг сделан, и это дает учителям уверенность в том, что если они будут развиваться, то смогут влиять на свою зарплату в положительном направлении, - пояснил председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри.