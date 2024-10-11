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За два дня мошенники выманили у нарвитянок крупные суммы

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Полиция советует, заблудившись в лесу, не звонить посторонним лицам, так как это может разрядить аккумулятор, а быстро обратиться за помощью.
Полиция советует, заблудившись в лесу, не звонить посторонним лицам, так как это может разрядить аккумулятор, а быстро обратиться за помощью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг преступник, представившись следователем полиции, позвонил жительнице Нарвы и рассказал историю о том, как дочь женщины сбила чужого ребенка.

Женщине сказали, что отец ребенка готов отозвать заявление, если женщина немедленно заплатит пять тысяч евро. Кроме того, женщине позвонила мошенница, представившаяся ее дочерью. Женщине сказали, что она должна отправить дочери постельное белье, среди которого в наволочке должна быть спрятана запрошенная сумма.

Дама упаковала свои сбережения между простынями и передала их незнакомцу, пришедшему к ней домой.

Ущерб составил 5000 евро. Полиция расследует дело о мошенничестве в рамках уголовного производства.

Аналогичный инцидент произошел днем ​​ранее, 9 октября, с другой жительницей Нарвы, которая дала пришедшему к ней мошеннику более 8800 евро и 1300 долларов. Этот инцидент также расследуется полицией в рамках уголовного производства.

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