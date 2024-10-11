ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ Всю пятницу школы Ида-Вирумаа проведут в забегах в честь Эстонской Республики

Во время забега, который начался в 8.30, командам из 106 человек пришлось пробежать 106 раз по кругу длиной в один километр вокруг паркового озера. Помимо лидера мероприятия, Кохтла-Ярвеской гимназии, стартовали также команды Йыхвиской гимназии, Малеваской и Ахтмеской основных школ (Кохтла-Ярве).

Команды в основном состоят из учащихся, но также задействованы преподаватели, родители и выпускники. Всего за день каждый из 424 участников должен преодолеть круг длиной в один километр.

Эстафетой 106х1000 м Кохтла-Ярвеская гимназия отмечает свой пятый день рождения и 106-летие Эстонской Республики. У трассы звучали подбадривающие возгласы, а музыкальное сопровождение обеспечили молодежный оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии.

- Одна из целей нашей школы - объединить сообщества, и такая большая эстафета служит именно этой цели. Она укрепляет чувство единения и азартна, - сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, добавив, что такая эстафета, надеется он, станет традицей в Кохтла-Ярве и в следующем году в командах будет уже по 107 бегунов.