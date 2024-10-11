Полиция арестовала в Силламяэ женщину с несколькими килограммами марихуаны

Дмитрий Кабанов, начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры, сообщил, что за последние несколько недель криминальная полиция Ида-Вирумаа расследовала два крупных дела.

- К нам поступила информация, что 37-летняя женщина занимается в Силламяэ распространением большим количеством каннабиса. Мы очень серьезно относимся к каждой информации, поэтому сразу начали сбор доказательств и арестовали женщину. При проверке ее автомобиля мы обнаружили около четырех килограммов марихуаны. Кроме того, при обыске дома было обнаружено 3000 евро наличными, что по предварительной оценке является доходом, полученным преступным путем. Поскольку расследование еще очень свежее, все детали мы узнаем в ходе процедуры, - поясняет Кабанов.

Несколькими неделями ранее в полицию поступила информация о том, что в саду Ляэне-Вирумаа выращивается каннабис. "Мы отнесли растения конопли, найденные в теплице, эксперту. Из найденной конопли можно было получить около 800 граммов опьяняющего каннабиса. Мы арестовали 40-летнего мужчину, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщил глава службы.

По словам Кабанова, речь идет о большой победе в деле предотвращения распространения наркотиков, однока недавно опубликованные результаты исследования сточных вод показали, что употребление каннабиса в Нарве и Силламяэ растет. Он добавил, что люди могут многое сделать сами, чтобы очистить улицы от опасных наркотиков. "Если вы знаете кого-то, кто занимается торговлей наркотиками, вы должны сообщить об этом в полицию. У нас есть адрес электронной почты, по которому вы также можете отправлять советы анонимно: ida.narkovihje@politsei.ee", - сказал глава отдела по борьбе с наркотиками.

По обоим делам возбуждено уголовное дело, которое ведет уголовное бюро Идаской префектуры и находится в ведении прокуратуры Вируского района.