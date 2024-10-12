В социальных сетях, освещающих работу границы в Нарве и Ивангороде, в пятницу стали появляться слухи о том, что в очереди на российской стороне скончался человек. Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтвердил факт смерти, но информации о личности умершего пока нет.
В очереди на российско-эстонской границе умер человек
В телеграм-канале "Нарва-Ивангород" пользователь оставил сообщение: "74-летний мужчина упал прямо в рамке контроля. Сотрудники вызвали скорую. Пока скорая ехала, он умер. Скорая зафиксировала смерть". Сообщается, что инцидент произошел на территории РФ.
"Очевидцы сообщили сотрудникам Нарвского пограничного пункта о том, что произошло. Однако у нас нет подтвержденной информации о личности умершего", - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.