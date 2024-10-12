В очереди на российско-эстонской границе умер человек

В социальных сетях, освещающих работу границы в Нарве и Ивангороде, в пятницу стали появляться слухи о том, что в очереди на российской стороне скончался человек. Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтвердил факт смерти, но информации о личности умершего пока нет.