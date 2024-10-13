В Эстонии пройдут бесплатные мастер-классы по интернет-безопасности

По словам аналитика Департамента государственной инфосистемы (RIA) Николая Куницына, жители Эстонии в прошлом году потеряли более 8 млн евро из-за подобных инцидентов.

- Киберугрозы включают все, что связано с компьютерами и телефонами - от кражи данных до взлома аккаунтов, вирусов и кибератак. А кибербезопасность - это различные методы и действия, которые направлены на снижение потенциальной угрозы, - сказал Куницын.

По словам аналитика, самые распространенные случаи кибермошенничества - это звонки или сообщения якобы из банка или почтовой конторы, а также предложения инвестировать свои сбережения. Но есть и другие угрозы - спам, вирусы, фишинг и захват устройств.

- Фишинг сейчас тоже очень популярен. Жертве отправляют сообщение или электронное письмо со ссылкой на поддельный сайт, например, банка. Выглядит это очень натурально, жертва вводит свой логин и пароль будто бы заходит в свой аккаунт. Но на самом деле преступники получают доступ к данным, - уточнил Куницын.

Он напомнил, что обязательно нужно проверять ссылки и адреса: "Например, если это сайт банка, то он должен начинаться с аббревиатуры "https", где "s" означает "secure". Проверяйте имя сайта, например, на самом ли деле это facebook.com. Поддельный сайт будет выглядеть иначе, скажем,"login.facebook.com". Также часто вместо буквы "о" ставят 0. Все это нужно внимательно проверять".