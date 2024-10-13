На следующей неделе ожидаются заморозки

Ночью во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Будет дуть северо-западный и западный ветер 2–8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с, утром на островах до 14 м/с. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, на побережье до 11 градусов. Днем во вторник будет переменная облачность. Дожди пройдут по территории Эстонии с северо-запада на юго-восток. К вечеру небо прояснится, и осадки прекратятся. Будет дуть северо-западный ветер 4-10 м/с, на побережье порывы до 14 м/с. Температура от 7 до 11 градусов тепла.