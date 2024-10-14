Десятая часть сотрудников Нарвской больницы начинает изучение эстонского языка

Предыдущие курсы языкового обучения дали менее ожидаемые результаты, так как медиков отправили на курсы более сложного уровня, чем соответствовал их реальным языковым знаниям, и многие отказались от обучения. Теперь руководство больницы ожидает не просто численности в списках, но и реальных усилий и результатов, что даст возможность в дальнейшем осваивать более высокий уровень языка. «Жителям Нарвы, как правило, не требуется обслуживание на эстонском языке в больнице, но профессиональное развитие медиков невозможно без знания эстонского языка, так как все курсы повышения квалификации проводятся либо на эстонском, либо на английском языке», — объяснил член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно. «Мы также рады, что около трети сотрудников начинают обучение на уровне государственного языка B2 в этом году».

Недавняя проверка Языкового департамента завершилась многочисленными предписаниями. «Молодые врачи и медсёстры в Нарве очень хорошо справляются, но сложности мы наблюдаем у тех, кто родился в шестидесятые и семидесятые годы», — отметила главный инспектор Языкового департамента Марге Мяги-Пусс. «Я очень рада, что Нарвская больница взялась за улучшение языковых навыков своих медиков целенаправленно, так как в Нарве существует положительное отношение к языковым требованиям, что проявляется в вежливом поведении с инспекторами».

Хотя подавляющее большинство пациентов Нарвской больницы говорят на русском языке, например, отделение скорой помощи ежедневно принимает около 60 человек, из которых 10–15 процентов общаются на эстонском языке. «Коллеги проявляют большую готовность учить эстонский язык и участвуют в курсах, когда рабочий график это позволяет», — рассказал старшая медсестра отделения скорой помощи Роберт Зеэл. «Жители Нарвы обычно не владеют эстонским языком, но в работе больницы он необходим ежедневно, так как родственники пациентов из Таллинна, Тарту или Пярну часто обращаются в отделение скорой помощи, и нам приходится общаться с ними на эстонском языке».

Преподаватели, которые начинают обучение в Нарвской больнице, считают ключом к успеху предоставление учащимся посильных заданий. «Уровни языковых требований A2 и B1 довольно близки по сложности, но каждому учащемуся необходимо ощущение успеха, поэтому ожидаемый результат мы можем достичь только в том случае, если обучение проводится на посильном курсе», — сказала руководитель B-Lingua Koolitused Дарья Берестова, которая обучает медиков эстонскому языку.

Нарвская больница, предоставляющая медицинские услуги городу Нарва как фонд с численностью сотрудников около 750 человек, была основана в 1860 году как больница Кренгольмской мануфактуры и обслуживает около 63 000 жителей ближайшего региона.