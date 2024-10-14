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У пожилых женщин выманили деньги

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Человек пересчитывает деньги. Иллюстративное фото.
Человек пересчитывает деньги. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Полиция получила сообщение, что 9 октября представившийся полицейским мошенник позвонил 89-летней жительнице Нарвы и заявил, будто ее дочь стала виновницей аварии и во избежание неприятностей следует заплатить 10000 евро.

Женщина поверила мошеннику и передала ему более 7000 евро своих сбережений.

11 октября жертвой мошенничества стала 85-летняя жительница Нарвы, передавшая пришедшим к ней на дом мошенникам более 10000 евро, чтобы помочь якобы попавшему в аварию внуку.

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