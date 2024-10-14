Полиция получила сообщение, что 9 октября представившийся полицейским мошенник позвонил 89-летней жительнице Нарвы и заявил, будто ее дочь стала виновницей аварии и во избежание неприятностей следует заплатить 10000 евро.
У пожилых женщин выманили деньги
Женщина поверила мошеннику и передала ему более 7000 евро своих сбережений.
11 октября жертвой мошенничества стала 85-летняя жительница Нарвы, передавшая пришедшим к ней на дом мошенникам более 10000 евро, чтобы помочь якобы попавшему в аварию внуку.