Нарвский зимний забег нынче пройдет на новой трассе, но в последний раз

Если в предыдущие годы старт и финиш находились около центра "Astri", то в этом году они переместятся к центру "Fama". Протяженность бегового круга составит 2,5 километра вместо прежних 5 километров, и участникам, к примеру, забега на 10 километров придется пробежать его четыре раза.

По словам главного организатора Марко Торма, более короткий круг облегчит его обслуживание и охрану, но при этом на маршруте будут чаще появляться пункты подбадривания, где выступят музыканты, танцоры, диск-жокеи, глотатели огня, барабанщики и другие, как это уже стало привычным для Нарвских зимних забегов. Также будут призы за костюмы, что отчасти придаст зимнему забегу карнавальное измерение.

Новинкой этого года станут так называемые "народные дистанции" - 2,5 км и 7,5 км, в которых можно будет принять участие за символическую плату в 4 евро, но где время не засекается и медаль не вручается. "Всегда находились люди, для которых обычный стартовый взнос был слишком высок, но которые хотели бы принять участие в этом мероприятии, притом что время и медаль для них не так важны. В этом году такая возможность будет", - сказал Торм.