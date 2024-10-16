Алутагузеский туристический клуб откроет в здании обогатительной фабрики музея-шахты центр спортивного лазания, куда можно прийти с семьей, чтобы активно провести свободное время.
В музее-шахте появится первый в Ида-Вирумаа скалодром под крышей
Сейчас у Алутагузеского турклуба имеются в Эстонском музее-шахте кабинет и помещение для хранения снаряжения. На уличной территории клуб туризма создал возможности для спортивного лазания, где можно проводить тренировки по скалолазанию разной степени сложности: тут есть, например, трассы для драй-тулинга, подвесные качели скалолаза на известняковой стене, а также ящики для лазания, позволяющие к тому же повеселиться.
- Теперь мы хотим построить центр лазания и приключений в крытом помещении, где основной упор будем делать не на тренировки, а на проведение досуга. Мы хотим предложить жителям Ида-Вирумаа возможность заниматься разносторонним, активным и развивающим физическим движением, - объяснила руководитель Алутагузеского турклуба Ингрид Кулигина.