Волость Люганузе снесет еще четыре заброшенных дома

Первые 15 тогдашняя горуправа снесла за свой счет в течение дюжины лет, а два последних исчезли во время Люганузеского волостного управления на деньги государства. Это было сделано в том числе и для того, чтобы найти новое жилье для людей, которые все еще жили в этих домах.