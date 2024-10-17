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Волость Люганузе снесет еще четыре заброшенных дома

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Первым в Кивиыли два года назад при поддержке государства был снесен многоквартирный дом по ул. Калеви, 1.
Первым в Кивиыли два года назад при поддержке государства был снесен многоквартирный дом по ул. Калеви, 1. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За последние два года на государственные деньги были снесены два многоквартирных дома в Кивиыли, а теперь таким же образом будут снесены еще четыре: два в Кивиыли, один в Пюсси и один в Эрра.

С начала этого века в Кивиыли было снесено уже 17 многоквартирных домов.

Первые 15 тогдашняя горуправа снесла за свой счет в течение дюжины лет, а два последних исчезли во время Люганузеского волостного управления на деньги государства. Это было сделано в том числе и для того, чтобы найти новое жилье для людей, которые все еще жили в этих домах.

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