За последние два года на государственные деньги были снесены два многоквартирных дома в Кивиыли, а теперь таким же образом будут снесены еще четыре: два в Кивиыли, один в Пюсси и один в Эрра.
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Волость Люганузе снесет еще четыре заброшенных дома
С начала этого века в Кивиыли было снесено уже 17 многоквартирных домов.
Первые 15 тогдашняя горуправа снесла за свой счет в течение дюжины лет, а два последних исчезли во время Люганузеского волостного управления на деньги государства. Это было сделано в том числе и для того, чтобы найти новое жилье для людей, которые все еще жили в этих домах.