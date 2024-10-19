Михаил Кылварт: Центристская партия хочет исправить сделанные в Ида-Вирумаа ошибки

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт стал нынче любимым политиком ида-вирумааских избирателей. На выборах Европарламента за него здесь проголосовал каждый пятый избиратель. Кылварт признается, что Центристская партия, находясь у власти в стране, тоже совершала ошибки в Ида-Вирумаа, а также критично настроен к тем местным политикам, которые использовали знамя Центристской партии прежде всего в своих интересах, чтобы прийти к власти и удержаться у власти, и в то же время слишком мало делали для развития этого края.