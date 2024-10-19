Председатель Центристской партии Михаил Кылварт стал нынче любимым политиком ида-вирумааских избирателей. На выборах Европарламента за него здесь проголосовал каждый пятый избиратель. Кылварт признается, что Центристская партия, находясь у власти в стране, тоже совершала ошибки в Ида-Вирумаа, а также критично настроен к тем местным политикам, которые использовали знамя Центристской партии прежде всего в своих интересах, чтобы прийти к власти и удержаться у власти, и в то же время слишком мало делали для развития этого края.
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Михаил Кылварт: Центристская партия хочет исправить сделанные в Ида-Вирумаа ошибки
- Бывший мэр Таллинна Таави Аас говорил, что, как он ни старался, собрать много голосов у него не получалось. С вами было совсем по-другому - будь то выборы Таллиннского горсобрания, Рийгикогу или Европарламента, вы всегда показывали мощный результат. За год до следующих выборов все политики хотят знать, что делать, чтобы собрать хороший урожай голосов избирателей.
- Я даже не задумывался о том, существует ли для этого какая-то особенная формула или волшебная палочка. Я думаю, что если политик делает то, что сам считает верным, верит в это и люди это видят, то и поддержка появится. Люди хотят, чтобы политик был искренним, насколько он состоянии быть таковым.