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СПАСАТЕЛИ Из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоквартирного дома

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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Примерно в восемь часов вечера 16 октября спасателей вызвали в многоквартирный дом с газовым отоплением по улице Э. Вильде в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где ощущался запах газа.

Спасатели почувствовали в одной из квартир сильный запах газа, утечку подтвердило измерительное устройство. Жильцов оповестили об опасности. Из одного крыла здания жильцов эвакуировали, перекрыли газовый кран в квартире, а также главный кран домового газопровода, и приступили к проветриванию помещений.

Прибывшая на место газовая аварийная служба занялась далее решением проблемы.

Утечка газа могла произойти из газовой плиты в одной из квартир.

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