СПАСАТЕЛИ Из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Спасатели почувствовали в одной из квартир сильный запах газа, утечку подтвердило измерительное устройство. Жильцов оповестили об опасности. Из одного крыла здания жильцов эвакуировали, перекрыли газовый кран в квартире, а также главный кран домового газопровода, и приступили к проветриванию помещений.