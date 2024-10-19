Примерно в восемь часов вечера 16 октября спасателей вызвали в многоквартирный дом с газовым отоплением по улице Э. Вильде в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где ощущался запах газа.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоквартирного дома
Спасатели почувствовали в одной из квартир сильный запах газа, утечку подтвердило измерительное устройство. Жильцов оповестили об опасности. Из одного крыла здания жильцов эвакуировали, перекрыли газовый кран в квартире, а также главный кран домового газопровода, и приступили к проветриванию помещений.
Прибывшая на место газовая аварийная служба занялась далее решением проблемы.
Утечка газа могла произойти из газовой плиты в одной из квартир.