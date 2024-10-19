Большая часть жителей Эстонии считает, что Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) должна разорвать все связи с Русской православной церковью, которая поддержала вторжение России в Украину. В то же время среди представителей других национальностей 41% не считает разрыв связей правильным.
Большинство жителей Эстонии хотят, чтобы ЭПЦ МП разорвала связи с Москвой
По заказу ERR социологическая служба Kantar Emor задала вопрос: "Должна ли Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвать все связи с Русской православной церковью / Московским патриархатом, который поддержал агрессивную войну России против Украины?"
Разрыв связей поддержали в общей сложности 59% опрошенных ("да, определенно" – 41,6% и "скорее да" – 16,9%), пишет rus.err.
Против разрыва выступили 19% ("определенно нет" – 12,8% и "скорее нет" – 6,6%).
22% не смогли выразить свою позицию.
Различия по национальному признаку
Среди эстонцев еще больше сторонников разрыва связей с Московским патриархатом – 75% ответили "да, определенно" или "скорее да".
Против разрыва высказались 8% эстонцев, а остальные 17% затруднились с ответом.
Среди респондентов других национальностей 25% поддержали разрыв связей с Московским патриархатом, а 41% высказались против. 34% не смогли выразить свою позицию.