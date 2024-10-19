Большинство жителей Эстонии хотят, чтобы ЭПЦ МП разорвала связи с Москвой

По заказу ERR социологическая служба Kantar Emor задала вопрос: "Должна ли Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвать все связи с Русской православной церковью / Московским патриархатом, который поддержал агрессивную войну России против Украины?"

Разрыв связей поддержали в общей сложности 59% опрошенных ("да, определенно" – 41,6% и "скорее да" – 16,9%), пишет rus.err.

Против разрыва выступили 19% ("определенно нет" – 12,8% и "скорее нет" – 6,6%).

22% не смогли выразить свою позицию.

Различия по национальному признаку

Среди эстонцев еще больше сторонников разрыва связей с Московским патриархатом – 75% ответили "да, определенно" или "скорее да".

Против разрыва высказались 8% эстонцев, а остальные 17% затруднились с ответом.

Среди респондентов других национальностей 25% поддержали разрыв связей с Московским патриархатом, а 41% высказались против. 34% не смогли выразить свою позицию.