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Квоты на вылов салаки значительно увеличат

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Рыбаки на моторной лодке.
Рыбаки на моторной лодке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Страны ЕС договорились о квотах на вылов рыбы в Балтийском море. С 2025 года квоты на вылов салаки увеличатся на 108 процентов, или до до 83 881 тонны, сообщает rus.err.

Ранее Европейская комиссия предложила ужесточить квоты на вылов лосося, трески и палтуса в Балтийском море.

Квота на вылов лосося в открытых водах Балтийского моря и Ботническом заливе сокращена на 36% до 34 787 тонн.

Квоты на вылов палтуса были уменьшены почти на треть, а вылов был ограничен в некоторых районах Балтийского моря.

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