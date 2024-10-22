Страны ЕС договорились о квотах на вылов рыбы в Балтийском море. С 2025 года квоты на вылов салаки увеличатся на 108 процентов, или до до 83 881 тонны, сообщает rus.err.
Квоты на вылов салаки значительно увеличат
Ранее Европейская комиссия предложила ужесточить квоты на вылов лосося, трески и палтуса в Балтийском море.
Квота на вылов лосося в открытых водах Балтийского моря и Ботническом заливе сокращена на 36% до 34 787 тонн.
Квоты на вылов палтуса были уменьшены почти на треть, а вылов был ограничен в некоторых районах Балтийского моря.