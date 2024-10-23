В Ивангороде задержали нарушителя границы РФ. Иностранец пытался пешком перейти из Эстонии в Россию по железнодорожному мосту.
Пограничники пресекли попытку пересечения границы по железнодорожному мосту
Как сообщает издание "Кингисепп Сегодня", сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы.
"Иностранный гражданин задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Эстонии в Россию в пешем порядке по железнодорожному мосту в Ивангороде", - цитирует издание пресс-службу Погрануправления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.