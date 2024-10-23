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Пограничники пресекли попытку пересечения границы по железнодорожному мосту

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Российские пограничники
Российские пограничники Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Ивангороде задержали нарушителя границы РФ. Иностранец пытался пешком перейти из Эстонии в Россию по железнодорожному мосту.

Как сообщает издание "Кингисепп Сегодня", сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы.

"Иностранный гражданин задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Эстонии в Россию в пешем порядке по железнодорожному мосту в Ивангороде", - цитирует издание пресс-службу Погрануправления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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