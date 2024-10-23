Пограничники пресекли попытку пересечения границы по железнодорожному мосту

Как сообщает издание "Кингисепп Сегодня", сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы.

"Иностранный гражданин задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу из Эстонии в Россию в пешем порядке по железнодорожному мосту в Ивангороде", - цитирует издание пресс-службу Погрануправления.