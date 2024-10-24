В Кукрузе добычей волков стало стадо овец из 24 голов

- Я арендовал у друга поле в Кукрузе, где рос хороший культурный клевер, овцы нагуляли на нем хороший вес, - рассказал Марек Пеэт, уже седьмой год вместе со спутницей жизни Кайсой Кукк занимающийся в Алутагузе овцеводством.