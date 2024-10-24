В ночь на субботу волки сделали подкоп под овечьей оградой, расположенной по соседству с жилыми домами, и задрали 11 овец, а 13 овец получили настолько серьезные повреждения, что их пришлось забить.
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В Кукрузе добычей волков стало стадо овец из 24 голов
- Я арендовал у друга поле в Кукрузе, где рос хороший культурный клевер, овцы нагуляли на нем хороший вес, - рассказал Марек Пеэт, уже седьмой год вместе со спутницей жизни Кайсой Кукк занимающийся в Алутагузе овцеводством.
С весны до осени животные пасутся маленькими группами в нескольких местах на пастбище, повсюду места выпаса обнесены соответствующим требованиям ограждением из пяти проводов.