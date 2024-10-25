Конкурс "Отец года 2024" в Кохтла-Ярве не состоялся

Председатель социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен сказала, что к сроку поступило только одно ходатайство, но так как кандидат не полностью соответствовал оговоренным критериям, почетный титул в этом году решили не присуждать.

- Информации о конкурсе в этом году было много, поэтому трудно сказать, почему кохтлаярвесцы не воспользовались возможностью отметить достойных отцов или дедушек. Уверена, что таких людей в городе достаточно. К сожалению, в ежедневной суете мы часто не замечаем заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считаем это нормой, но несомненно, что каждому приятно уважение и признание.