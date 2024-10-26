В проект народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году поступило четыре предложения, два из которых были представлены на голосование. Проект по созданию рекреационной зоны вокруг пруда в Ору собрал почти вдвое больше голосов и будет реализован в 2025 году.
Орускому пруду в Кохтла-Ярве попытаются вернуть былую славу за счет народного бюджета
Сумму народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году увеличили до 50 тысяч евро, но и это не вызвало ажиотажа.
В указанный срок в горуправление поступило всего два предложения: строительство площадки с уличными тренажерами в Кукрузе и создание рекреационной зоны вокруг пруда в Ору. Оба были представлены на голосование, первый проект набрал 271 голос, второй - 581.
Финансовый руководитель города Айвар Камал сказал, что с небольшим опозданием на конкурс поступило еще два предложения от Кохтла-Ярвеского молодежного центра.
- В первом молодежь предлагала построить или установить в людных местах общественные туалеты, во втором - сделать новые автобусные павильоны в виде тематических арт-объектов, - комментирует он. - Ребята опоздали со сроками, но мы не стали выставлять их проекты на обсуждение не только по этой причине, еще и потому, что на следующий год у нас уже есть планы и по установке туалетов, и по автопавильонам.
Орусцы проявили завидную активность и уже второй раз получили возможность улучшить свою жизненную среду: в 2023 году на деньги народного бюджета в этой части города была построена спортивная площадка.
Создание рекреационной зоны вокруг пруда предоставит в будущем местным жителям и гостям возможность приятного отдыха и, по мнению инициаторов, поможет восстановить прежнее значение этой территории. Много лет назад это место было очень популярным, в пруду можно было купаться, пока не зарос. Теперь горожане тоже наведываются, несколько лет назад местный энтузиаст Александр Власенко с помощниками соорудили из подручного материала скамейки, качели, турники и даже оборудовали гриль-площадку. Говорят, жители этого района охотно устраивают пикники и берегут то, что было создано своими руками.
Обустройство зоны предоставит больше возможностей для проведения свободного времени. Предполагается создание новой инфраструктуры при условии сохранения природной среды.
Орусцы видят здесь строительство трех мостов - на восток, север и запад, что необходимо для доступа к острову, который рассматривается как основное место отдыха. Углубление канавы и установка насосной системы должны будут способствовать обеспечению движения воды. Строительство скважины обеспечит возможность добавлять чистую воду в пруд по мере необходимости и регулировать уровень, поддержание пруда в пригодном для водных мероприятий состоянии, даже в жаркие периоды с низким количеством осадков. Установка трубопровода и его соединение с восточной канавой пруда обеспечат отвод излишков воды, вызванных сильными дождями или талой водой.
Появятся тротуары и скамейки. Необходимы освещение и создание пляжа. Установка небольшого плавучего пирса для прыжков в воду и посадки на лодки или катамараны позволит развивать водные развлечения. Размеры пруда подходят для проведения небольших соревнований по плаванию, которые привлекут не только местное сообщество, но и гостей. Зимой здесь можно будет кататься на коньках.
Восстановление пруда Ору в качестве зоны отдыха может дать Ору новую жизнь, сплотить сообщество в ходе различных мероприятий. Осталось воплотить задуманное в жизнь, реализация проекта должна начаться в следующем году.