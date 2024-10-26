Орускому пруду в Кохтла-Ярве попытаются вернуть былую славу за счет народного бюджета

Сумму народного бюджета в Кохтла-Ярве в этом году увеличили до 50 тысяч евро, но и это не вызвало ажиотажа.

В указанный срок в горуправление поступило всего два предложения: строительство площадки с уличными тренажерами в Кукрузе и создание рекреационной зоны вокруг пруда в Ору. Оба были представлены на голосование, первый проект набрал 271 голос, второй - 581.

Финансовый руководитель города Айвар Камал сказал, что с небольшим опозданием на конкурс поступило еще два предложения от Кохтла-Ярвеского молодежного центра.

- В первом молодежь предлагала построить или установить в людных местах общественные туалеты, во втором - сделать новые автобусные павильоны в виде тематических арт-объектов, - комментирует он. - Ребята опоздали со сроками, но мы не стали выставлять их проекты на обсуждение не только по этой причине, еще и потому, что на следующий год у нас уже есть планы и по установке туалетов, и по автопавильонам.

Орусцы проявили завидную активность и уже второй раз получили возможность улучшить свою жизненную среду: в 2023 году на деньги народного бюджета в этой части города была построена спортивная площадка.