По обещанию Департамента транспорта, вайвараский виадук, разрушенный железнодорожным краном в 1985 году, планировалось отремонтировать в этом году. К настоящему времени Департамент транспорта отказался от своего обещания и больше не планирует восстанавливать виадук.
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Слишком дорого ⟩ Государство отказалось от восстановления железнодорожного виадука в Вайвара
Вайвараский виадук был построен в 1960 году в ходе реконструкции шоссе Силламяэ-Вайвара-Вийвиконна с целью развести по разным уровням пересечение автомобильной и железной дорог.