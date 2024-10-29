Слишком дорого Государство отказалось от восстановления железнодорожного виадука в Вайвара

В следующем году исполнится 40 лет со дня аварии, разрушившей виадук Вайвара. Все это время велись разговоры о восстановлении моста и использовалось временное решение.

По обещанию Департамента транспорта, вайвараский виадук, разрушенный железнодорожным краном в 1985 году, планировалось отремонтировать в этом году. К настоящему времени Департамент транспорта отказался от своего обещания и больше не планирует восстанавливать виадук.