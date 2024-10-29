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Слишком дорого Государство отказалось от восстановления железнодорожного виадука в Вайвара

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В следующем году исполнится 40 лет со дня аварии, разрушившей виадук Вайвара. Все это время велись разговоры о восстановлении моста и использовалось временное решение.
В следующем году исполнится 40 лет со дня аварии, разрушившей виадук Вайвара. Все это время велись разговоры о восстановлении моста и использовалось временное решение. Фото: Alar Tasa / Arhiiv

По обещанию Департамента транспорта, вайвараский виадук, разрушенный железнодорожным краном в 1985 году, планировалось отремонтировать в этом году. К настоящему времени Департамент транспорта отказался от своего обещания и больше не планирует восстанавливать виадук.

Вайвараский виадук был построен в 1960 году в ходе реконструкции шоссе Силламяэ-Вайвара-Вийвиконна с целью развести по разным уровням пересечение автомобильной и железной дорог.

Временная дорога уже почти 40 лет

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