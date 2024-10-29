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В многолюдных местах Кохтла-Ярве появятся общественные туалеты

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Несмотря на то, что тема "нужного места" постоянно обсуждается в соцсетях, по сравнению с другими городскими проблемами Кохтла-Ярве она удостаивается внимания городских властей нечасто.

Но есть надежда, что весной следующего года общественные туалеты появятся в многолюдных местах.

По словам финансового руководителя Айвара Камала, в бюджет следующего года планируют заложить 30 тысяч евро для установки биотуалетов в парках, около детских площадок.

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