Несмотря на то, что тема "нужного места" постоянно обсуждается в соцсетях, по сравнению с другими городскими проблемами Кохтла-Ярве она удостаивается внимания городских властей нечасто.
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В многолюдных местах Кохтла-Ярве появятся общественные туалеты
Но есть надежда, что весной следующего года общественные туалеты появятся в многолюдных местах.
По словам финансового руководителя Айвара Камала, в бюджет следующего года планируют заложить 30 тысяч евро для установки биотуалетов в парках, около детских площадок.