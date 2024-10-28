Вечером 26 октября спасателей вызвали в деревню Хирмузе волости Люганузе, где, по словам позвонившего, загорелся автомобиль, в котором никого не было.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел автомобиль
Полностью охваченный огнем автомобиль был потушен, на место вызвали полицию.
Срубленное дерево придавило мужчину
Утром 27 октября спасатели прибыли по вызову в деревню Ульясте волости Люганузе, где в ходе рубки дерева ноги мужчины придавило деревом.
Пострадавшего высвободили и передали медикам скорой помощи.
Спасателей вызвали в больницу из-за возгорания тостера
Ранним утром 27 октября из здания Нарвской больницы в центр тревоги поступил сигнал автоматической противопожарной сигнализации. Оказалось, что датчик дыма сработал из-за возгорания тостера.
Работник немедленно отключил тостер от сети и проветрил помещение, опасности больше не было.
Жильцов внезапно охватил подозрительный приступ кашля
Вечером 25 октября в центр тревоги поступил звонок о том, что в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Виру в Нарве ощущается химический запах, люди кашляют и покидают здание. Однако измерительные приборы спасателей не показали никаких загрязнений.
Квартиры и подъезд были проветрены. Жильцов попросили звонить в центр тревоги, если симптомы появятся вновь.