Начинается строительство в Нарве нового комплекса домов попечения для пожилых людей

Нарвский департамент городского хозяйства заключил договор сo строительной компанией "Rand ja Tuulberg" о возведении комплекса домов попечения. Стоимость контракта - округленно 7,6 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Срок выполнения работ - полтора года.

Планируется, что к весне 2026 года на участке по соседству с Нарвской Паюской школой и тремя коттеджами детского дома семейного типа будет построен новый комплекс домов попечения тоже семейного типа, но уже для пожилых, состоящий из дюжины зданий. Их суммарная площадь превысит 2000 квадратных метров.

В Нарвской горуправе сообщили, что этот проект направлен на обеспечение пожилых людей Нарвы и лиц, нуждающихся в специальном уходе, современным жильем семейного типа. Такой подход поспособствует их интеграции в общество и поддержке самостоятельности.

Предстоящее строительство одного здания конкретно для центра дневного ухода, включая часть открытой территории, софинансируется из меры инвестиционной поддержки самоуправлений Ида-Вирумаа для смягчения последствий перехода в сумме 784 тысячи евро. Строительство одного дома особого ухода софинансируется в сумме до 407225 евро из меры поддержки местных самоуправлений для возведения зданий с околонулевым энергопотреблением.

Строительство остальных десяти зданий, а также большей части внешних сооружений и технических сетей финансируется самим городом Нарва. Общий финансовый вклад города, как планируется, превысит 8,1 миллиона евро.