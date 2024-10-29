Полиция первой сообщила о трагическом несчастном случае в Силламяэ на рабочем месте. Позднее прокуратура добавила минимум подробностей, уже установленных в ходе расследования.
На производстве в Силламяэ работница погибла от наезда погрузчика
Приблизительно в полдень понедельника, 28 октября, в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае в городе Силламяэ: на 52-летнюю женщину, работавшую на промышленном предприятии, по предварительным данным, наехал погрузчик. Медикам не удалось спасти пострадавшей жизнь.
В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда и безопасности, если это привело по неосторожности к гибели человека.
Такая оценка случившегося является первоначальной, как подчеркнул окружной прокурор Кальмер Каск из Вируской окружной прокуратуры, курирующей расследование. "Сбор свидетельств продолжается, поэтому юридическая оценка может измениться в ходе делопроизводства", - пояснил он.
- Выражаю соболезнования близким погибшей, - добавил Каск.