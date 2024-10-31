В ходе рейда полиция выявила более сотни водителей, которые игнорировали красный сигнал светофора

С наступлением осени, когда люди снова начали регулярно ходить в школу и на работу, в полицию поступило несколько жалоб на то, что водители не подчиняются запрещающему светофору.

По словам руководителя Нарвской патрульной службы Сильвера Пялсинга, в течение октября полиция неоднократно проверяла поведение автомобилистов на регулируемых светофорами перекрестках в утренние и вечерние часы пик. Результаты оказались неудовлетворительными: было выявлено 112 водителей, которые выезжали на перекресток с запрещающим движение желтым или красным светом светофора и создавали опасные дорожные ситуации.

- Казалось, некоторые водители забыли, что регулируемые светофором перекрестки можно пересекать только на зеленый сигнал светофора. Когда загорается желтый свет, водитель уже обязан остановиться. Двигаться вперед на желтый свет можно только в исключительных случаях, то есть когда вы уже доехали до перекрестка, - напомнил Пялсинг.

Работник полиции напоминает, что проезд на запрещающий движение желтый свет опасен, поскольку зачастую маневр не завершается до срабатывания красного сигнала, транспортные средства собираются в пробке и создается опасная дорожная ситуация. "Более того, те минуты, которые вы надеетесь выиграть, подъезжая к перекрестку с запрещающим светом, могут стоить чьего-то здоровья или жизни", - отметил Пялсинг.

Чтобы сформировать у водителей большую привычку подчиняться светофору, полиция продолжит подобные контрольные мероприятия и в дальнейшем.

На водителя, который выезжает на перекресток или пешеходный переход с желтым или красным сигналом светофора, может быть наложен штраф до 200 евро. Если же действие водителя также создаст опасность дорожного движения, нарушение может повлечь за собой штраф в размере до 400 евро и лишение права управления автомобилем на срок до шести месяцев.