Автоэксперт рассказал о подводных камня будущего транспортного налога

Регистрационный налог необходимо оплатить до выдачи документов на автомобиль. Если новый автомобиль приобретается у дилера, продавец уже оплатил регистрационный сбор от имени клиента в государственный бюджет.

- Таким образом, клиенту не нужно платить этот налог Департаменту транспорта; он может сделать это прямо у дилера. Технические детали отображения налога в счете еще не определены, так как это зависит от того, покупает ли клиент автомобиль в лизинг или нет, - пояснил руководитель Elke Tallinna, добавив, что в ближайшее время к информации о стоимости всех моделей автомобилей будет добавлена информация о регистрационном и ежегодном налогах.

Регистрационный налог повлияет на решения о покупке автомобилей.

Регистрационный налог, являющийся частью налога на транспортные средства, должен быть оплачен перед регистрацией транспортного средства в дорожном регистре, то есть регистрационная запись возможна только при условии оплаты регистрационного налога, целью которого является влияние на будущие решения по покупке автомобилей. Важный нюанс заключается в том, что доля CO2 в формуле регистрационного налога больше, чем в годовом налоге, чтобы поощрять покупку менее загрязняющих транспортных средств. Размер регистрационного налога также будет зависеть от возраста автомобиля.