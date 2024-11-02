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На деревенской площади Люганузе появилась замечательная игровая площадка

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Построенную на люганузеской деревенской площади новую игровую площадку и сравнить нельзя с крошечной предыдущей.
Построенную на люганузеской деревенской площади новую игровую площадку и сравнить нельзя с крошечной предыдущей. Фото: Lüganuse küla selts

Кроме местных деревенских детей время здесь проводят дети из Пюсси и других ближайших окрестностей.

Деревня Люганузе уже давно хотела новую игровую площадку. Предыдущая, построенная тоже по инициативе деревенского общества, была маленькой, старой и поизносившейся. Ее деревянные детали разрушились настолько, что в целях безопасности игровую площадку снесли совсем.

Пособие на новую площадку деревенское общество попробовало сначала получить из народного бюджета, но, к сожалению, его идея не победила. В этом году новую попытку предприняли, попросив пособие у фонда справедливого перехода. И получили - почти 25000 евро. Ту сумму, которой не хватало - чуть больше шести тысяч евро, дала Люганузеская волость.

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