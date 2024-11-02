На деревенской площади Люганузе появилась замечательная игровая площадка

Деревня Люганузе уже давно хотела новую игровую площадку. Предыдущая, построенная тоже по инициативе деревенского общества, была маленькой, старой и поизносившейся. Ее деревянные детали разрушились настолько, что в целях безопасности игровую площадку снесли совсем.

Пособие на новую площадку деревенское общество попробовало сначала получить из народного бюджета, но, к сожалению, его идея не победила. В этом году новую попытку предприняли, попросив пособие у фонда справедливого перехода. И получили - почти 25000 евро. Ту сумму, которой не хватало - чуть больше шести тысяч евро, дала Люганузеская волость.