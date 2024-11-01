Эстония вошла в пятерку стран еврозоны с самой высокой безработицей

В то же время в еврозоне, по оценкам Евростата, в годовом сравнении безработица снизилась с 6,6% до 6,3%.

По сравнению с сентябрем 2023 года безработица в ЕС сократилась на 226 тысяч человек, а в еврозоне - на 330 тысяч.

Эстония и Франция делят пятое место по уровню безработицы (по 7,6%). Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в сентябре была Испания (11,2%), а самый низкий уровень безработицы был в первом осеннем месяце на Мальте - 3%.

В Эстонии в месячном сравнении уровень безработицы не изменился - без работы в сентябре были 58 000 жителей страны, что на 9000 больше, чем годом ранее.