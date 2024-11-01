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Департамент транспорта: сегодня лучше воздержаться от поездок

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Скользкая зимняя дорога ночью.
Скользкая зимняя дорога ночью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Департамент транспорта предупреждает, что опасные условия на дорогах Ида-Вирумаа сохранятся всю пятницу.

Департамент транспорта просит автомобилистов, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, быть предельно осторожными и по возможности перенести поездку. Если нет возможности запланировать ее на более позднее время, то водителю следует выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Температура дорожного покрытия опустится ниже нуля, поэтому существует высокий риск образования гололедицы. Фирмы по обслуживанию дорог уже на улице и готовятся к проведению профилактических работ по борьбе с гололедом.

При планировании маршрута департамент советует выделить больше времени на дорогу, при необходимости снизить скорость, избегать опасных маневров, соблюдать безопасную дистанцию, а также перед выездом проверить дорожные условия на портале Tark Tee.

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