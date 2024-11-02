Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ) говорит, что опасность скачкообразного роста цен в Нарве - это проблема не только нарвитян, а всей страны и правительства тоже. Ее пришлось решить в пожарном порядке нерыночно и неправильно, что есть расплата за не принятые в прошлом решения.
Министр Свет - о нарвской теплотарифной бомбе: "Это проблема всего государства, а не просто вопрос свободного рынка и свободной конкуренции"
- Эта проблема накапливалась долго. Я немного разбираюсь в сфере отопления, поскольку в свое время возглавлял совет "Tallinna Soojus", и также по опыту других городов знаю, что если ставится целью держать стоимость отопления на приемлемом уровне, то надо инвестировать.
Сейчас мы решили, как сохранить цену (отопления в Нарве) на один сезон. Далее встает вопрос среднесрочной перспективы на ближайшие два-четыре года и вопрос более отдаленной перспективы. Как мне видится, эти вопросы нужно рассматривать отдельно. Решения на несколько лет есть, как я понимаю, но они потребуют инвестиций со стороны государства. Дальше же встает вопрос о том, что в будущем все равно нужно создавать какую-то новую отопительную станцию, и, очевидно, она должна быть на газу, но могут быть и другие какие-нибудь альтернативы.