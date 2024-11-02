Ийзаку становится поселком вышек: здесь уже есть смотровая вышка RMK и церковный шпиль; в новом волостном центре будет построена колокольня, а рядом со зданием школы соорудят учебную вышку, констатировал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар.

Волостной старейшина, который также был председателем жюри, признал, что победил его фаворит. "Среди 23 поступивших на конкурс работ было несколько очень интересных, но были и такие, которые можно было сделать где угодно. Я хотел, чтобы победил проект, который был бы только ийзакуским", - сказал Тауно Выхмар.