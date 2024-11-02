Ийзаку становится поселком вышек: здесь уже есть смотровая вышка RMK и церковный шпиль; в новом волостном центре будет построена колокольня, а рядом со зданием школы соорудят учебную вышку, констатировал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар.

Волостной старейшина, который также был председателем жюри, признал, что победил его фаворит. "Среди 23 поступивших на конкурс работ было несколько очень интересных, но были и такие, которые можно было сделать где угодно. Я хотел, чтобы победил проект, который был бы только ийзакуским", - сказал Тауно Выхмар.

В среду на мызе Мяэтагузе был объявлен победитель архитектурного конкурса здания Ийзакуской основной школы. На снимке - команда победителей; на переднем плане - Маали Роомет-Аллезе. Среди других авторов - Карл Кийсель, Дарья Оловянникова, Марсель Гимназдинов, Катарина Гриб и Гюри Джакабфи. Премия за первое место составила 11000 евро. В общей сложности 35000 евро призового фонда были поделены между тройкой призеров и двумя поощрительными премиями. Награды распределяло жюри конкурса эскизных проектов, в которое входили старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар, представитель Алутагузеского волостного собрания Прийт Палмет, а также Тоомас Адрикорн, Яак Хуймеринд и Рауль Ярг как представители Союза архитекторов Эстонии.
В среду на мызе Мяэтагузе был объявлен победитель архитектурного конкурса здания Ийзакуской основной школы. На снимке - команда победителей; на переднем плане - Маали Роомет-Аллезе. Среди других авторов - Карл Кийсель, Дарья Оловянникова, Марсель Гимназдинов, Катарина Гриб и Гюри Джакабфи. Премия за первое место составила 11000 евро. В общей сложности 35000 евро призового фонда были поделены между тройкой призеров и двумя поощрительными премиями. Награды распределяло жюри конкурса эскизных проектов, в которое входили старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар, представитель Алутагузеского волостного собрания Прийт Палмет, а также Тоомас Адрикорн, Яак Хуймеринд и Рауль Ярг как представители Союза архитекторов Эстонии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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