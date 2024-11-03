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В Нарве в результате драки в ночном клубе погиб мужчина

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В ночь на 2 ноября в полицию сообщили о драке в нарвском ночном клубе Geneva, в результате которой пострадал мужчина. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать пострадавшего, пишет gazeta.ee.

Как стало известно со слов очевидцев, между погибшим и еще одним мужчиной произошел конфликт.

"По предварительным данным, 40-летний мужчина ударил 23-летнего, а он в ответ ударил 40-летнего, в результате чего тот упал на пол", - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры Эрик Пургель.

Начато уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

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