"Isamaa" предлагает приступить к рассмотрению поправки к Конституции

«Чтобы граждане стран-агрессоров и лица без гражданства не смогли голосовать на предстоящих в октябре будущего года выборах местных самоуправлений, нужно действовать быстро. Самый долгий промежуток в изменении Конституции - разделяющие первое и второе чтение поправки три месяца. Нужно, чтобы отсчет времени начался», - сказал Сеэдер.

Председатель фракции "Isamaa" отметил: «Изменение Конституции будет рассматриваться так же, как и другие изменения законов. Это означает, что текст законопроекта можно будет изменить до второго чтения в соответствии с переговорами между фракциями, чтобы обеспечить необходимое большинство голосов в Рийгикогу для срочного изменения Конституции. Я считаю, что три месяца достаточно, чтобы достичь согласия, но сейчас важно провести первое чтение, так как минимум через семь месяцев после этого изменение Конституции может вступить в силу».