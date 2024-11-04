Коалиция договорилась о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса

Перед заседанием члены коалиции сказали Delfi, что этот вопрос больше нельзя откладывать и нужно принять конкретные решения, что и было сделано: по итогам обсуждений коалиционный совет принял решение в срочном изменить конституцию, чтобы лишить граждан России и Беларуси права голоса уже к следующим местным выборам, пишет rus.delfi.

Если до сих пор социал-демократы были против изменения Конституции, то сегодня по этому вопросу был достигнут компромисс. Коалиционный совет обсуждал данный вопрос почти полтора часа.

Решение признать законопроект о внесении изменений в Конституцию неотложным принимается большинством голосов Рийгикогу в размере четыре пятых. То есть, если на месте присутствуют все 101 депутат, то будет необходимо набрать 81 голос. Ранее сильное сопротивление к внедрению этого плана показывала Центристская партия.