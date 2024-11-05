У россиянки на границе нашли недопустимую в Эстонии фляжку

Дело было в понедельник, 4 ноября. Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, была проверена гражданка России, пересекавшая границу в направлении Эстонии. Среди прочих личных вещей обнаружилась фляжка, украшенная запрещенной символикой.

Отмечается, что этот предмет не был у женщины на виду, однако представитель погранохраны обратил внимание пересекающего границу человека на то, что в Эстонии символика страны-агрессора запрещена. Тогда женщина решила выбросить фляжку и после этого продолжила свой путь.

На Нарвском погранпункте имеется специальный контейнер, подобный мусорному баку, но предназначенный именно для вещей с запрещенной символикой, а также георгиевских лент и тому подобному.

Напомним, в список запрещенных в Эстонии предметов входят георгиевская ленточка, советские флаги, любая военная российская символика, советская военная техника и форма, а также, например, футболки и куртки с символами Z и V.