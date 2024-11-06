Наступила промозглая осень, а с ней и начало сезона гриппа. Семейный врач Игорь Юнкин отвечает на пять часто задаваемых вопросов, с которыми люди обращаются на линию помощи семейных врачей в сезон гриппа. На линию помощи 1220 можно обратиться, если вам нужны рекомендации: достаточно ли домашнего лечения или следует обратиться в отделение скорой помощи или к семейному врачу.
Врач отвечает на часто задаваемые вопросы: с какими проблемами обращаются на линию помощи семейных врачей 1220 в сезон гриппа?
Какой инкубационный период у вируса гриппа?
Вирус гриппа обычно распространяется при чихании или кашле, а также через немытые руки, когда человек касается рта или носа. "В среднем инкубационный период гриппа составляет 1-4 дня, чаще всего два дня" - уточняет врач Игорь Юнкин.
Как долго человек остается заразным?
"Обычно человек становится заразным за день до появления симптомов, и остается заразным на протяжении семи дней после их появления. У маленьких детей период заразности дольше — больной ребенок может заразить окружающих до 21 дня" - поясняет д-р Юнкин. Наибольший риск передачи вируса приходится на 3-4 день болезни и зависит от температуры. "Чем выше температура больного, тем опасней он для окружающих" - добавляет семейный врач.
Какие лучшие способы облегчить симптомы гриппа?
По словам д-ра Юнкина, лечение гриппа в основном симптоматическое, и точные методы зависят от жалоб пациента. Для снижения температуры можно использовать, например, парацетамол или ибупрофен, которые также помогают при мышечной и суставной боли.
При кашле стоит делать паровые ингаляции или использовать ингалятор. Для облегчения боли в горле полезны таблетки для рассасывания и спреи, увлажняющие слизистую оболочку рта и горла.
Для снятия заложенности носа следует промывать нос соляным раствором. При необходимости можно кратковременно использовать различные назальные спреи.
Профилактика гриппа:
* Избегайте тесного контакта с больными.
* Мойте руки. Частое мытье рук защищает вас и ваших близких от вирусов.
* Избегайте прикосновений к глазам, носу и рту. Микробы часто передаются, когда вы касаетесь загрязненных поверхностей, а затем прикасаетесь к глазам, носу или рту.
* Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, будьте физически активны, избегайте стресса, пейте достаточно жидкости и ешьте полноценную пищу.
Кому и когда назначается противовирусное средство Тамифлю?
"Озельтамивир, или Тамифлю, эффективен, если начать лечение в течение двух дней после появления первых симптомов гриппа" - объясняет д-р Юнкин. Обычно лечение назначают людям с высоким риском осложнений или в случае тяжелого заболевания или уже имеющихся осложнений. Риск тяжелого течения болезни выше у детей до 7 лет, беременных женщин, людей старше 60 лет и подростков с сопутствующими заболеваниями.
"К группе риска относятся также люди с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться на фоне гриппа. У таких пациентов грипп может вызвать обострение хронических сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. Грипп также может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, дыхательная недостаточность, диабет или другие метаболические заболевания, ожирение, хронические болезни печени или почек, а у маленьких детей - средний отит" - поясняет д-р Юнкин.
Стоит ли и когда прививаться от гриппа? Какие показания и противопоказания имеет вакцина?
"Вакцинация против гриппа рекомендуется всем. Это помогает предотвратить распространение болезни, но в первую очередь следует привиться людям из группы риска" - поясняет доктор. "Прививаться лучше в октябре и ноябре, так как иммунитет после вакцинации формируется в течение двух-трех недель" - добавляет врач.
"Постоянным противопоказанием для гриппозной вакцины является анафилактическая реакция на предыдущую дозу вакцины или аллергия на один из компонентов. Временно вакцина противопоказана, если человек серьезно болен. Если у вас или вашего ребенка только что появились кашель и насморк, лучше отложить прививку на некоторое время. Если же болезнь уже на стадии выздоровления, это не является противопоказанием" - объясняет д-р Юнкин.
"Вакцинация — это наиболее надежный способ защиты от инфекционного заболевания и, безусловно, это безопаснее, чем перенести болезнь" - подчеркивает д-р Юнкин.
Вакцинация для групп риска бесплатна. Прививки можно сделать в центрах семейных врачей, во многих аптеках и кабинетах вакцинации в лечебных учреждениях по всей Эстонии. Чтобы записаться на прививку, следует связаться со своим семейным врачом или забронировать время через сайт лечебного учреждения.
Больше информации можно найти на сайте https://www.vaktsineeri.ee/ru/node.
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