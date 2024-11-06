Врач отвечает на часто задаваемые вопросы: с какими проблемами обращаются на линию помощи семейных врачей 1220 в сезон гриппа?

Кому и когда назначается противовирусное средство Тамифлю?

"Озельтамивир, или Тамифлю, эффективен, если начать лечение в течение двух дней после появления первых симптомов гриппа" - объясняет д-р Юнкин. Обычно лечение назначают людям с высоким риском осложнений или в случае тяжелого заболевания или уже имеющихся осложнений. Риск тяжелого течения болезни выше у детей до 7 лет, беременных женщин, людей старше 60 лет и подростков с сопутствующими заболеваниями.

"К группе риска относятся также люди с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться на фоне гриппа. У таких пациентов грипп может вызвать обострение хронических сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. Грипп также может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, дыхательная недостаточность, диабет или другие метаболические заболевания, ожирение, хронические болезни печени или почек, а у маленьких детей - средний отит" - поясняет д-р Юнкин.

Стоит ли и когда прививаться от гриппа? Какие показания и противопоказания имеет вакцина?

"Вакцинация против гриппа рекомендуется всем. Это помогает предотвратить распространение болезни, но в первую очередь следует привиться людям из группы риска" - поясняет доктор. "Прививаться лучше в октябре и ноябре, так как иммунитет после вакцинации формируется в течение двух-трех недель" - добавляет врач.