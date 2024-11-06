Йыхвиская гимназия отмечает свое десятилетие международной конференцией

В конференции принимают участие две школы из Чехии и две из Латвии, а также несколько учебных заведений из других уголков Эстонии.

- Конференция ориентирована в первую очередь на учащихся русского происхождения, чтобы дать им лучшее представление о Западной и Центральной Европе, где мало кто бывает. С турецкими курортами они больше знакомы благодаря поездкам на отдых. Именно поэтому на конференцию были приглашены школы с высокой долей русскоязычных учеников, такие как гимназии Маарду и Аннелинна, - пояснила координатор конференции Рийна Вахт.

На конференции обсуждалось, какие изменения принес Европейский союз и как субсидии Европейского союза изменили, к примеру, городскую картину Йыхви. Презентации также были посвящены возможностям обучения, которые открывает Европейский союз и проектам, в которых могут участвовать молодые люди. Состоялась также дискуссия о том, как люди разных поколений воспринимают членство в Европейском союзе.

Организаторами мероприятия являются учащиеся Йыхвиской гимназии, которые также проведут мастер-классы. Основное внимание будет уделено сотрудничеству, отношениям между учениками из разных школ и разных стран, а также возможным новым проектам сотрудничества. "Учителя здесь отходят на второй план, поскольку сотрудничество между нами уже налажено", - сказала Рийна Вахт.

Мероприятие приурочено к 20-летию членства Эстонии в Европейском союзе, 105-летию образования в Йыхви и 10-летию местной государственной гимназии. Конференция проходит в рамках программы Европейского парламента по школам-партнерам EPAS.