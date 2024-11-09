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Йыхвиский школьник получил от суда право заходить в автобус с самокатом

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Перевозку неупакованных самокатов в уездных автобусах разрешать не хотят, но суд постановил, что оснований для такого запрета на данный момент нет.
Перевозку неупакованных самокатов в уездных автобусах разрешать не хотят, но суд постановил, что оснований для такого запрета на данный момент нет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Проживающий в волости Йыхви родитель судился с уездным центром общественного транспорта за право своего ребенка садиться в автобус с самокатом, чтобы тот мог добираться до школы и в кружки по интересам, так как в противном случае ему было бы трудно передвигаться.

Два года назад, когда родитель, живущий в сельской местности недалеко от города Йыхви, обратился в Ида-Вирумааский центр общественного транспорта с просьбой разрешить его ребенку-школьнику садиться в уездный автобус с неупакованным самокатом, он получил отрицательный ответ.

Родитель обратился в суд

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