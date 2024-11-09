Йыхвиский школьник получил от суда право заходить в автобус с самокатом

Перевозку неупакованных самокатов в уездных автобусах разрешать не хотят, но суд постановил, что оснований для такого запрета на данный момент нет.

Проживающий в волости Йыхви родитель судился с уездным центром общественного транспорта за право своего ребенка садиться в автобус с самокатом, чтобы тот мог добираться до школы и в кружки по интересам, так как в противном случае ему было бы трудно передвигаться.