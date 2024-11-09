По имеющимся данным, в Ида-Вирумаа волки, начиная с октября, задрали уже около 30 овец и по крайней мере пять собак. Ни одного разрешения на отстрел волков нашим охотникам не дали, и вдобавок ко всему суд на месяц полностью приостановил охоту на волков.

По состоянию на вторник, из Ида-Вирумаа нынешней осенью в Департамент окружающей среды сообщили о пяти нападениях волков: три из них произошло в Тойлаской волости, два - в Алутагузе. Волки задрали 15 овец, а поранили двенадцать, кроме того, порвали двух собак. Было сообщение также о пропавшем теленке, однако причина его пропажи неизвестна.

Обо всех задранных волками домашних животных, особенно о собаках, Департамент окружающей среды не информируют, поэтому жертв хищников, вероятно, больше. И становится, к сожалению, больше с каждой неделей.