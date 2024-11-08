В возрасте 66 лет умер бывший руководитель "Eesti Põlevkivi" Ильмар Йыги.
Скончался бывший руководитель "Eesti Põlevkivi" Ильмар Йыги
Ильмар Йыги возглавил "Eesti Põlevkivi" в августе 2007 года и покинул эту должность в августе 2010 года, когда это предприятие называлось уже "Eesti Energia Kaevandused".
"Северное побережье" писало в 2010 году, что трехлетний период правления Ильмара Йыги запомнится как стабильный и без потрясений, когда добывающие предприятия работали без демонстраций и больших угроз со стороны профсоюза. В то же время для сохранения конкурентоспособности сланца приходилось постоянно сокращать расходы, и при Йыги на предприятии тоже исчезли сотни рабочих мест, причем большая их часть - также в главном офисе предприятия.
Тогдашний руководитель "Eesti Põlevkivi" по связям с общественностью Райво Лотт вспомнил, что был одним из тех, кого сократил Йыги. "Однако он сделал это по-джентльменски, и поэтому у меня не было к нему никаких претензий, - сказал он, отметив, что по стилю руководства Йыги кардинально отличался от руководившего "Eesti Põlevkivi" в начале века Мати Йостова. - Йыги был сдержанным и очень хорошо умел аргументировать, он защищал интересы предприятия и его людей", - сказал Лотт, добавив, что это, очевидно, не по душе было тогдашнему руководству "Eesti Energia", которое в 2010 году не продлило трудовой договор с Йыги.
Четыре года входивший наряду с Ильмаром Йыги в правление "Eesti Põlevkivi" Эрик Вяли вспоминает, что Йыги по натуре был хорошим обучающим. "Исходя из этого, он являлся хорошим оратором и умел правильно направить людей. Он был хорошим знатоком людей. Он сначала десять раз прикидывал, прежде чем принимать решения. Рядом с ним было хорошо и спокойно работать", - отметил Вяли, добавив, то при Йыги произошла также большая замена команды, когда многие руководители старшего поколения вышли на пенсию и он поставил на их места более молодых руководителей.
Как Лотт, так и Вяли отметили, что Ильмар Йыги был очень большим патриотом.
Ильмар Йыги родился в 1958 году в России в Коми АССР в городе Инта, куда были высланы его родители, боровшиеся за свободу. Его отец Юло входил в разведгруппу "Erna", а мать Айли 15-летней школьницей взорвала красный памятник на Тынисмяги в Таллинне.
В Эстонию Ильмар Йыги переехал только в десятилетнем возрасте в 1968 году. Он закончил Таллиннский технический университет по специальности "дорожное строительство". Йыги работал инженером в лаборатории дорожного строительства, обучающим и консультантом в фирме "EKE Ariko", директором по развитию в строительной фирме "FCM". В 1998-1999 годах он был членом правления и директором "Eesti Energia" по развитию. Затем он восемь лет руководил крупнейшим в Эстонии предприятием по обращению с металлоломом "Kuusakoski". После ухода из "Eesti Energia" он работал в "Teede Tehnokeskus". До июня нынешнего года он являлся членом совета Эстонского центра исследований окружающей среды.
Он десятки лет увлекался восточным боевым искусством тай-чи, являясь также тренером и организатором соревнований по этому виду.