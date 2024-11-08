Скончался бывший руководитель "Eesti Põlevkivi" Ильмар Йыги

Ильмар Йыги возглавил "Eesti Põlevkivi" в августе 2007 года и покинул эту должность в августе 2010 года, когда это предприятие называлось уже "Eesti Energia Kaevandused".

"Северное побережье" писало в 2010 году, что трехлетний период правления Ильмара Йыги запомнится как стабильный и без потрясений, когда добывающие предприятия работали без демонстраций и больших угроз со стороны профсоюза. В то же время для сохранения конкурентоспособности сланца приходилось постоянно сокращать расходы, и при Йыги на предприятии тоже исчезли сотни рабочих мест, причем большая их часть - также в главном офисе предприятия.

Тогдашний руководитель "Eesti Põlevkivi" по связям с общественностью Райво Лотт вспомнил, что был одним из тех, кого сократил Йыги. "Однако он сделал это по-джентльменски, и поэтому у меня не было к нему никаких претензий, - сказал он, отметив, что по стилю руководства Йыги кардинально отличался от руководившего "Eesti Põlevkivi" в начале века Мати Йостова. - Йыги был сдержанным и очень хорошо умел аргументировать, он защищал интересы предприятия и его людей", - сказал Лотт, добавив, что это, очевидно, не по душе было тогдашнему руководству "Eesti Energia", которое в 2010 году не продлило трудовой договор с Йыги.