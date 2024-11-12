Руководитель художественного отделения Ахтмеской школы искусств Александр Дикушенко за четверть века организовал в школьной галерее несколько сотен экспозиций, но на собственный вернисаж пригласил впервые за четверть века. Свою персональную выставку он посвящает 30-летию АШИ и своему трудовому юбилею - 25 лет преподает здесь искусство.

- Так получилось, что свою коллекцию картин показывал здесь только в 1999 году, когда пришел сюда работать, - улыбается виновник торжества. - Было много экспозиций в разных галереях и городах, а будучи членом Кохтла-Ярвеского объединения художников участвовал в общих выставках. Здесь же показать свое творчество всегда недосуг. Но юбилей школы и личная красивая дата побудили потрудиться. Специально для этой экспозиции ничего не писал, да и идея родилась спонтанно, но несколько совсем новых работ тоже есть, например, серия осенних зарисовок.