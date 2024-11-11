Кохтла-Ярве планирует присоединиться к государственному соглашению в сфере образования

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, в Эстонии есть несколько муниципалитетов, которые не готовы присоединиться к договору об образовании, поскольку хотят получить подтверждение того, что резервные средства из госбюджета будут направлены на реализацию соглашения об образовании, и это не пустое обещание.

- Город Кохтла-Ярве поддерживает присоединение к соглашению, которое представляет из себя протокол добрых намерений, в котором прописаны цели, которые следует достичь. Надеюсь, эти цели удастся в ближайшее время достичь в большинстве местных самоуправлений. Чем больше местных самоуправлений присоединится к этому соглашению, тем выше вероятность, что оно будет претворено в жизнь, - прокомментировал Одинец и добавил, что в ходе реализации соглашения следовало бы прийти к заключению коллективного договора с работниками сферы образования.

По его мнению, как и с работниками здравоохранения, было бы необходимо заключить коллективный договор с работниками сферы образования, чтобы подкрепить их ожидания и показать, что их работа имеет ценность и формирует ценности. "Важно помнить, что образование - фундаментальная область, создающая основы для развития общества в будущем, и инвестиции в образование и учителей - это вклад в общественное благополучие. Нехватка учителей и опорных работников сферы образования вызывает беспокойство, у многих учителей переработки, многие планируют скоро уйти на пенсию. Если мы ничего не предпримем, ситуация будет только ухудшаться. Начать можно было бы с локального уровня", - подытожил Одинец.

Присоединение к соглашению в сфере образования должно одобрить горсобрание Кохтла-Ярве на декабрьском заседании.