Раквереский театр попотчует семейной трагикомедией

Речь идет о трагикомедии в духе классических американских семейных драм. Члены клана Лафайет давно отдалились друг от друга. Но когда со дня смерти главы семейства проходит предусмотренное время, два брата и сестра вместе с семьями и спутниками жизни съезжаются, погружаясь в старые долги, рухлядь и воспоминания, в разваливающийся дом своего детства, чтобы разделить наследство скончавшегося недавно отца. Из прошлого семьи всплывают поразительные открытия, только подливающие масла в огонь.

- Это обычное для Раквереского театра дело, когда со спектаклем, премьера которого только что состоялась, сразу отправляются на гастроли по разным уголкам Эстонии. "Время цикад" в декабре приедет наряду с Кохтла-Ярве в Пайде, Йыгева, Выру и Тамсалу. Так что, как родной зал, так и публика во время гастролей получают равные возможности посмотреть новый спектакль, - объяснила специалист театра по маркетингу Эвелин Рикма. - Единственным исключением является "Reekviem unistusele" ("Реквием по мечте"), который из-за технической сложности можно посмотреть только в большом зале Раквереского театра, - добавила она.