Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Победа в последней игре обеспечила Йыхви сохранение места в лиге

Copy
Одним из ключевых игроков йыхвиского "Phoenix" в завершившемся сезоне стал Елисей Захаров, забивший 21 гол и разделивший второе место в рейтинге бомбардиров всех команд первой лиги "В".
Одним из ключевых игроков йыхвиского "Phoenix" в завершившемся сезоне стал Елисей Захаров, забивший 21 гол и разделивший второе место в рейтинге бомбардиров всех команд первой лиги "В". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская футбольная команда "Phoenix" в последней игре сезона победила команду "Läänemaa" со счетом 6:3 и этим сохранила за собой место в третьей по силе эстонской лиге, то есть в первой лиге "В".

В случае поражения в последней игре Йыхви пришлось бы в переходных играх бороться за сохранение места в лиге. "Phoenix" активно начал решающую игру, проходившую на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве. Уже на шестой минуте йыхвисцы вели в счете 2:0 благодаря голам, забитым Матвеем Минаевым и Богданом Стояновым. Однако затем команда "Läänemaa" забила два ответных гола.

"Phoenix" удалось все же в первом тайме еще три раза отправить мяч в ворота противника. Это сделали Денис Куликов, еще раз Минаев и лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Елисей Захаров.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх