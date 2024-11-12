Йыхвиская футбольная команда "Phoenix" в последней игре сезона победила команду "Läänemaa" со счетом 6:3 и этим сохранила за собой место в третьей по силе эстонской лиге, то есть в первой лиге "В".
Для подписчиков
Победа в последней игре обеспечила Йыхви сохранение места в лиге
В случае поражения в последней игре Йыхви пришлось бы в переходных играх бороться за сохранение места в лиге. "Phoenix" активно начал решающую игру, проходившую на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве. Уже на шестой минуте йыхвисцы вели в счете 2:0 благодаря голам, забитым Матвеем Минаевым и Богданом Стояновым. Однако затем команда "Läänemaa" забила два ответных гола.