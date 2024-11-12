Победа в последней игре обеспечила Йыхви сохранение места в лиге

В случае поражения в последней игре Йыхви пришлось бы в переходных играх бороться за сохранение места в лиге. "Phoenix" активно начал решающую игру, проходившую на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве. Уже на шестой минуте йыхвисцы вели в счете 2:0 благодаря голам, забитым Матвеем Минаевым и Богданом Стояновым. Однако затем команда "Läänemaa" забила два ответных гола.