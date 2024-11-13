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Законопроект о лишении права голоса граждан РФ рассмотрят в Рийгикогу уже на следующей неделе

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Российский паспорт. Иллюстративное фото.
Российский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Конституционная комиссия парламента отправила на рассмотрение парламента проект изменения Конституции, согласно которому граждане третьих стран лишатся права голоса на муниципальных выборах. Первое чтение пройдет в Рийгикогу 19 ноября.

Как пишет rus.err, подготовленный коалицией проект по настоянию социал-демократов оставит право голоса лицам без гражданства.

Одновременно с ним на рассмотрение пойдет проект похожего законопроекта от оппозиционных партий Isamaa и EKRE, который предусматривает оставить право голоса только за гражданами Эстонии. 

На составление поправок к коалиционному проекту будет отведен месяц. А вот конкурирующий проект оппозиционеров коалиция намерена забраковать сразу в первом чтении.

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