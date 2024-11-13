Законопроект о лишении права голоса граждан РФ рассмотрят в Рийгикогу уже на следующей неделе

Как пишет rus.err, подготовленный коалицией проект по настоянию социал-демократов оставит право голоса лицам без гражданства.

Одновременно с ним на рассмотрение пойдет проект похожего законопроекта от оппозиционных партий Isamaa и EKRE, который предусматривает оставить право голоса только за гражданами Эстонии.

На составление поправок к коалиционному проекту будет отведен месяц. А вот конкурирующий проект оппозиционеров коалиция намерена забраковать сразу в первом чтении.