Конституционная комиссия парламента отправила на рассмотрение парламента проект изменения Конституции, согласно которому граждане третьих стран лишатся права голоса на муниципальных выборах. Первое чтение пройдет в Рийгикогу 19 ноября.
Законопроект о лишении права голоса граждан РФ рассмотрят в Рийгикогу уже на следующей неделе
Как пишет rus.err, подготовленный коалицией проект по настоянию социал-демократов оставит право голоса лицам без гражданства.
Одновременно с ним на рассмотрение пойдет проект похожего законопроекта от оппозиционных партий Isamaa и EKRE, который предусматривает оставить право голоса только за гражданами Эстонии.
На составление поправок к коалиционному проекту будет отведен месяц. А вот конкурирующий проект оппозиционеров коалиция намерена забраковать сразу в первом чтении.