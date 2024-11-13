В Нарве готовится политический переворот

С обеими этими группами переговоры о создании новой коалиции ведет оппозиционная фракция Respekt, которая хочет вернуть на пост мэра Катри Райк.

По словам заместителя председателя фракции Respekt Дениса Ларченко, в ближайшее время фракция "Нарва" расколется на две части. Новая коалиция сможет рассчитывать примерно на 20 голосов - 9 фракции Respekt и 10-11 создаваемой фракции Стальнухина.

- Мы успели все-таки договориться, что мы не будем трогать идеологические какие-то вопросы или темы. Мы будем затрагивать исключительно только повседневные бытовые вопросы, которые касаются непосредственно города и его жителей, - пояснил член партии Eesti 200 Ларченко.