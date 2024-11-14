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Электростанция Аувере нуждается в дополнительных миллионных инвестициях

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Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции потребляют в качестве топлива главным образом сланец, но также биомассу и полукоксовый газ.
Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции потребляют в качестве топлива главным образом сланец, но также биомассу и полукоксовый газ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Проверка Госконтроля установила, что пока не ясно, когда станция достигнет проектной надежности, а также требуется вложение еще как минимум десяти миллионов евро, пишет RusPostimees.

Несмотря на более чем 50 млн евро затрат на ремонт и дополнительные инвестиции, электростанция Аувере была остановлена по чрезвычайным причинам в общей сложности на полтора года из пяти лет и пяти месяцев с момента ее завершения. 

По первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать обеспечению энергетической безопасности Эстонии и надежности энергоснабжения.

Как указал государственный контролер Янар Хольм, если станция не работает с эксплуатационной надежностью, то не сможет производить электроэнергию в критические моменты, чтобы обеспечить безопасность поставок.

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