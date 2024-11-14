Проверка Госконтроля установила, что пока не ясно, когда станция достигнет проектной надежности, а также требуется вложение еще как минимум десяти миллионов евро, пишет RusPostimees.
Электростанция Аувере нуждается в дополнительных миллионных инвестициях
Несмотря на более чем 50 млн евро затрат на ремонт и дополнительные инвестиции, электростанция Аувере была остановлена по чрезвычайным причинам в общей сложности на полтора года из пяти лет и пяти месяцев с момента ее завершения.
По первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать обеспечению энергетической безопасности Эстонии и надежности энергоснабжения.
Как указал государственный контролер Янар Хольм, если станция не работает с эксплуатационной надежностью, то не сможет производить электроэнергию в критические моменты, чтобы обеспечить безопасность поставок.